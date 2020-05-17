من فجرّ السفارة العراقية في بيروت عام 1981؟

2020/05/17 | 13:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب /علي السعدي… عام 1981،كنت في زيارة الى بيروت ، بتسهيلات من تنظيم فلسطيني ، وهناك وفي مكتب التنطظيم القريب من مكتب لجبهة التحرير العربية ، المرتبطة مباشرة بالنظام العراقي ، تعرفت على شخص يلقب ب(وحش العباسية) .كان طويل القامة رياضي الجسم ، له أنف يشبه منقار الصقر وبشرة مائلة للاسمرار مع عينين شهلاوين […]

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