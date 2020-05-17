القبض على خمسة من عناصر عصابات داعش الارهابية في نينوى

2020/05/17 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، ان قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبعد ورود معلومات استخبارية ومن خلال تعاون المواطنين القت القبض على (خمسة) عناصر من عصابات داعش الارهابية […]

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