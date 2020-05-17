حرائق تلتهم 150 دونما من حقول الحنطة في خانقين

2020/05/17 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اضرم تنظيم داعش النيران بمساحات واسعة من الاراضي المزروعة بمحصول الحنطة في خانقين في ديالى .وقال مصدر امني ، ان النيران التهمت اكثر من 150 دونما من الاراضي المزروعة بمحصول الحنطة في قرية قرامي التي يسكنها الاكراد الكاكائيون بأطراف خانقين شمال شرق بعقوبة “.وشهدت محافظة ديالى نشوب حرائق بشكل يومي […]

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