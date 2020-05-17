الكاظمي يوجه الداخلية بكشف مصير المخطوفين والمغيبين

2020/05/17 | 13:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، بالكشف عن المخطوفين والمغيبين.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين".وبين، أن "ذلك جاء خلال زيارته اليوم الأحد مقر وزارة الداخلية ولقائه بوزير الداخلية السيد عثمان الغانمي والمسؤولين في الوزارة".

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