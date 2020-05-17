دعوات نيابية لاستدعاء سفراء الاتحاد الاوربي بعد رفع علم” المثليين”

2020/05/17 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا عضو مجلس النواب كاطع الركابي، الاحد، وزارة الخارجية الى استدعاء سفراء الاتحاد الاوربي في بغداد بعد رفع علم المثليين.وقال الركابي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” رفع بعض سفارات الاتحاد الاوربي علم المثليين في بغداد سابقة خطيرة في بلد اسلامي وفي شهر كريم لافتا الى ان ماحدث مستنكر وغير مقبول”.ودعا الركابي، وزارة […]

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