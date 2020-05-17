السوريون في تركيا «مكسر عصا» صراعات المعارضة والحكومة التركية

2020/05/17 | 13:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تستمر فيه #أنقرة باستخدام ملف #اللاجئين_السوريين بشكل (دعائي) لابتزاز دول الغرب، تواصل المعارضة التركية استغلال لجوئهم إلى تلك البلاد لتمرير خطاباتها الهادفة لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية أمام نظام الرئيس “إردوغان، حتى…

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