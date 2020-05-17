2020/05/17 | 13:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نظم العشرات من العمال الذين قررت شركة بتروشاينا النفطية الاستغناء عن خدماتهم اعتصاما مفتوحا،اليوم الاحد، أمام الشركة في محافظة ميسان مطالبين باعادتهم للعمل أو إيجاد حلا لمشكلتهم وأكد العمال استمرارهم بالاعتصام حتى نيل حقوقهم، مطالبين الحكومة المحلية وشركة نفط ميسان بالضغط على شركة بتروشينا من أجل إيجاد حل ينصفهم.واقترحوا وبحسب منظم الاعتصام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات العمال في شركة بتروشاينا يعلنون الاعتصام بعد قرار تسريحهم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات العمال في شركة بتروشاينا يعلنون الاعتصام بعد قرار تسريحهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).