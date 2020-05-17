وثائق : سوق العراق يعاقب زين للاتصالات لرفضها تقديم البيانات المالية لعام 2019

2020/05/17 | 13:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) / متابعة /..قررت ادارة سوق العراق للاوراق المالية معاقبة شركو زين للاتصالات وتحويلها من السوق النظامي الاول الى السوق الثاني.واظهرت وثائق رسمية منشورة على الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية ان شركة الخاتم للاتصالات التي تعد المالك الرسمي لعلامة زين العراق للاتصالات لم تقدم حتى الآن البيانات المالية للفصل الرابع والحسابات الختامية […]

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