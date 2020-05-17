تصديق أقوال امرأة شكلت عصابة لسرقة محال الذهب في ميسان

2020/05/17 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلنت صحيفة القضاء، التابعة لمجلس القضاء الأعلى، الأحد (17 أيار 2020)، تصديق محكمة تحقيق العمارة، أقوال أفراد عصابة تقودها امرأة، ومهمتها تنفيذ عمليات سطو مسلح على محال بيع المصوغات الذهبية في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وذكرت الصحيفة، أنه "في مطلع العام الحالي وردت معلومات إلى مركز شرطة الصدر في مدينة العمارة، عن وجود عصابة تقودها امرأة قامت بعمليات سرقة للمصوغات الذهبية من محال الصياغة في سوق المدينة"، مشيرة الى أن "حوادث السرقة تكررت واُشتبه بإحدى النساء التي كانت تتردد على تلك الأسواق دون شراء".

يتبع...

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