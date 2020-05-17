الكاظمي يوجه من مقر وزارة الداخلية بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين

2020/05/17 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (17 أيار 2020)، بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الأخير "زار اليوم الأحد مقر وزارة الداخلية والتقى بوزيرها عثمان الغانمي وعدد من المسؤولين في الوزارة" .

وأضاف أن "الكاظمي وجه من مقر الوزارة بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين ".

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت حكومة ديالى المحلية، الأحد (17 أيار 2020)، عقد اجتماع ثلاثي لبحث أمن قضاء خانقين، بعد الخروقات الأمنية فيه.

وقال مدير إعلام حكومة ديالى المحلية، ياسر بدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماعاً امنياً موسعاً ع

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الأحد (17 أيار 2020)، زيارة قريبة سيجريها وفد من إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد، من أجل التوصل الى اتفاق نفطي ومالي شامل.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وفداً من

بغداد اليوم- بغداد

نفى النائب عن محافظة البصرة، عامر الفايز، الأحد (17 أيار 2020) إرسال قائمة اسماء إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتولي أحدها حقيبة وزارة النفط.

وقال الفايز في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحوارات لا تزال مستمرة بين

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