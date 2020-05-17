2020/05/17 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت صحيفة القضاء التابعة لمجلس القضاء الأعلى، الاحد (17 أيار 2020)، قيام محكمة الرصافة بتصديق اقوال ضابط برتبية عميد استغل منصبه ومكانته في إحدى دوائر الدولة لغرض الابتزاز.

وقالت الصحيفة، إن "المتهم يشغل وظيفة مدير قسم مكافحة مخدرات الكرخ احيلت اوراقه الى محكمة جنايات الرصافة بتهمة الرشوة بعد تعامله مع (معقب) مستغلاً منصبه ومكانته في إحدى دوائر الدولة لغرض الابتزاز"، مبينة ان "جهود محكمة تحقيق الرصافة ساهمت في القاء القبض على المتهم وبحوزته مبلغ مالي قدره (سبعة ملايين دينار عراقي) وتم تصديق أقواله من قبل القاضي المختص بعدما اعترف بتفاصيل الحادثة".

واضافت أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة، بشار محمد في مقابلة قال لها إنه تم إخبار قسم التحقيق في مديرية امن الأفراد من قبل أحد الأشخاص والذي كان أحد اقاربه موقوفا ومودعًا لدى قسم مديرية مكافحة مخدرات الكرخ بأن احدى النساء والتي تعمل بصفة معقبة وتدعي انها محامية اتصلت عليهم بمساعدة مدير قسم مكافحة مخدرات الكرخ وهو ضابط برتبة عميد حيث كانت تتردد على الدائرة المشار اليها من اجل تعقيب بعض القضايا الخاصة بالموقوفين هناك وأخبرتهم بأنها تستطيع اطالق سراح (ابنهم) مقابل مبلغ مالي قدره اثنا عشر ألف دولار امريكي".

وأضاف، محمد أن "ذوي املتهم رفضوا ذلك لكن الضابط عاود الاتصال بالمتهمة وأخبرها بمعاودة الاتصال بأهله لغرض اقناعهم وتكرار العرض نفسه، وفعلا اتصلت بوالده الذي رفض دفع أي مبلغ للتأكد من صحة ادعاء المتهمة (المعقبة)".

وتابعت أن "المتهم (الضابط) قام بالسماح للموقوف بالتحدث مع ذويه لغرض اطمئنانهم بكلام المتهمة وصحته، كما أن المتهم اخبرهم بالتعامل مع المتهمة كونها تتمتع بعلاقات جيدة بضباط قسم مكافحة مخدرات الكرخ وتستطيع اطلاق سراح ابنهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على ضابط برتبة عميد متلبساً بالرشوة في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على ضابط برتبة عميد متلبساً بالرشوة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).