2020/05/17 | 13:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مهند العقابي مدير إعلام الحشد الشعبي ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تعهد بإنصاف حقوق الشهداء وتثبيت قانون الخدمة والتق...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد: الكاظمي تعهد بتثبيت حقوق الشهداء والمضحين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد: الكاظمي تعهد بتثبيت حقوق الشهداء والمضحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).