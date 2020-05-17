2020/05/17 | 13:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوات العراقية عملية عسكرية لملاحقة عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في بساتين المخيسة بناحية ابي صيدا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على وكر للارهابيين في بساتين الهورة في ديالي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على وكر للارهابيين في بساتين الهورة في ديالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).