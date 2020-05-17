طهران مستعدة لوضع قدراتها الدفاعية تحت تصرف العراق

2020/05/17 | 13:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي، ان طهران مستعدة لوضع جميع قدراتها الدفاعية تحت تصرف العراق....

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