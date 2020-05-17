خبير يفسر الموقف القانوني من تعيينات الدرجات الخاصة لحكومة عبدالمهدي

2020/05/17 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فسّر الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، آلية تعيين الدرجات الخاصة، والتعينات بالوكالة وقدرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الغائها.وقال التميمي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الدستور العراقي تناول في المادة ٦١ الفقرة الخامسة والمادة ٨٠ الفقرة الخامسة، تعيين الدرجات الخاصة، حيث يقترحها مجلس الوزراء ويصوت عليها ويصادق عليها البرلمان، وايضا المادة […]

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