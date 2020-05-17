صادقون تطالب بغلق سفارات الاتحاد الأوروبي في بغداد بسبب “أفعالها الشاذة”

2020/05/17 | 13:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، الأحد، الحكومة بغلق سفارات الاتحاد الاوروبي في العاصمة بغداد بسبب “أفعالها الشاذة”.وقال سالم في بيلن تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن “التصرف الشاذ واللا إخلاقي يعبر عن السلوك المشين والشذوذ تجاه الشعوب الاسلامية واتجاه الاعراف والتقاليد المحترمة”.وأضاف أن “بعثة الاتحاد الاوروبي وهذه السفارات التي لم […]

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