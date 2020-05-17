قائد عمليات الجزيرة يكشف هدف عملية

2020/05/17 | 13:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم محمد صالح، هدف عمليات "أسود الجزيرة" التي أنطلقت اليوم الأحد.

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