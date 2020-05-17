جمعية تدعو إلى تأسيس صندوق لدعم الصحف المستقلة

2020/05/17 | 13:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الحكومة الاتحادية إلى تأسيس صندوق لدعم الصحف المستقلة على أن يكون هذا الصندوق تحت اشراف ومتابعة الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة وهيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الثقافة .وقال ابراهيم السراج رئيس الجمعية أن أزمة كرونا التى خيمت على البلاد قداثرت تأثير سلبيا على واقع الصحف المستقلة وتوقف […]

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