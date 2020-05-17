خلال زيارته وزارة الداخلية .. الكاظمي يوجه بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين

2020/05/17 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

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ضمن اجراءاته الإصلاحية التي باشر بها منذ توليه رئاسة الحكومة والتي تلامس حاجة المواطن وتعبر عما يسعى اليه..

وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين..



بيان لمكتب الكاظمي أعلن ان ذلك جاء خلال زيارته الى مقر وزارة الداخلية ولقائه بوزير الداخلية عثمان الغانمي والمسؤولين في الوزارة.

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