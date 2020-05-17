البنك الدولي يمنح مصر 50 مليون دولار لمواجهة “كورونا”

2020/05/17 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع لمواجهة وباء كورونا.وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، “إن 50 مليون دولار، هو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد […]

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