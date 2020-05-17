نائب يدعو الحكومة للإيفاء بالتزامتها المالية تجاه الفلاحين

2020/05/17 | 13:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن محافظة الديوانية عباس الزاملي، اليوم الأحد، الحكومة للإيفاء بالتزاماتها وتوفير المبالغ الكافية لتسديد مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة، لافتا الى “ملاحظتين” تم تأشيرها خلال الموسم الزراعي الحالي، اعتبر أن ما يجري هو “حرب نفسية” تجاه المزاعين.وقال … Readmore

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