2020/05/17 | 13:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سامي جواد كاظم… الواقع الحشد الشعبي غير دفة الحرب من هزيمة الى دفاع وهجوم وتحرير ولا احد ينكر هذا اطلاقا ، عبارة الحشد الشعبي لم تذكر في خطب الجمعة اطلاقا بل يذكر مصطلح متطوع ، عند الاعلان عن الجهاد الكفائي بين سماحة السيد ان يكون التطوع تحت ادارة الدولة ، فهل تم ذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوامة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوامة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).