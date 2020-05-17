الطريقُ إلى الهاويه

2020/05/17 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء الوكيل… السلاح قد يحقق نصرا عسكريا في الميدان، لكنّهُ لا يصنع السلام..إذن: من يصنع السلام؟؟ في إعتقادي أنّ السلام تصنعه الإرادة السياسية الشجاعة القادرة على إتخاذ القرارات الصعبة، وتجرّع الدواء المُر..!! ماذا تقصد بتجرّع الدواء المُر؟؟ أقصدُ..تفضيل مصلحة الشعب والوطن على مصالح الأحزاب والسياسة، والإنحياز إلى قضايا المستضعفين والمظلومين والفقراء […]

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