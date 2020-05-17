2020/05/17 | 13:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحدد راصد جوي، الأحد، موعد عيد الفطر وفق حسابات فلكية، مؤكدًا أن الهلال سيشاهد بالعين المجردة في سماء العاصمة بغداد.

قال المتنبئ الجوي إن الهلال سيشاهد بالعين المجردة في سماء بغداد مساء يوم الأحد القادم

وقال المتنبئ صادق عطية في تدوينة، 17 آيار/مايو، إن "العد التنازلي لعيد الفطر قد بدأ فعلاً، حيث من المقرر أن نكون في استقبال عيد الفطر بداية الأسبوع القادم".

وأضاف، أن "الحسابات الفلكية وبعيدًا عن المسائل الفقهية تشير إلى أن الهلال الآن في طور الهلال المتناقص، وسيولد يوم الجمعة المصادف 22 آيار/مايو في الساعة 08:39 ليلاً بتوقيت العراق، علمًا أن ولادة الهلال لاتعني رؤيته".

وأضاف، "هذا يعني إمكانية رؤيته إطلاقًا مساء يوم الجمعة لأن ولادته ستكون بعد غروب الشمس"، موضحًا حول إمكانية الرؤية يوم السبت 23 آيار، أن "الحسابات تشير إلى أن عمر الهلال سيكون عند غروب الشمس حوالي 22 ساعة، ونسبة إضائته 0.77%".

وبين، أن "الهلال سيغرب في بغداد بعد غروب الشمس بحوالي 43 دقيقة (تغرب الشمس في الساعة 07:01 في حين يغرب القمر في الساعة 07:44 دقيقة) ،لذلك فإن إمكانية الرؤية مساء السبت ستكون ممكنة من خلال التلسكوب بسهولة، وكذلك ممكن رؤيته بالعين المجردة إذا كان الراصد متمرس بشرط رصد موقعه بمنظار أولاً والجو صافي بعيدًا عن أضواء المدن".

وختم بالقول، "في حال ثبتت الرؤية مساء يوم السبت، فإن يوم الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر فلكيًا".

اقرأ/ي أيضًا:

وادي السلام..



العيد "عند الأحباب" أحلى!

ذكرى حادثة مجمع الليث..



قصص من انفجار أحرق ملابس العيد!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد العيد فلكيًا.. متنبئ جوي يحدد توقيت ظهور الهلال في سماء بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد العيد فلكيًا.. متنبئ جوي يحدد توقيت ظهور الهلال في سماء بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).