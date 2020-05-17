الحلبوسي يهنئ صحيفة الصباح

2020/05/17 | 13:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنَّأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الأسرة الصحفية في صحيفة الصباح بمناسبة الذكرى السابعة عشرة على صدورها.

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