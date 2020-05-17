منظمة فاو: اسراب الجراد تهدد الشرق الاوسط وسط تفشي كورونا

2020/05/17 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تقرير لمنظمة الاغذية والزراعة (فاو) أن دول الشرق الاوسط وشرق افريقيا الى الهند تواجه اسرابا كبيرة من الجراد الصحراوي ويمكن أن تواجه موجة ثانية أسوأ بعد موسم الأمطار الاستثنائي الذي أوجد ظروفًا مواتية لتكاثر الجراد.وذكر التقرير، انه ” وفي وقت سابق من هذا العام اجتاحت موجة من الجراد شرق إفريقيا وأجزاء من شبه الجزيرة […]

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