تسمية ضياء حسين اميناً لسر لجنة المسابقات في اتحاد الكرة

2020/05/17 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ضياء حسين، اميناً لسر لجنة المسابقات في الاتحاد.وقال مصدر في اتحاد الكرة، إن “اللجنة التطبيعية في اتحاد الكرة، قررت تسمية ضياء حسين امينا لسر لجنة المسابقات”.وأوضح أن “اللجنة ستحسم قريباً، تسمية رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد خلال اليومين المقبلين”، مشيراً إلى أن “احد الأسماء المطروحة يعمل بمنصب مدير […]

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