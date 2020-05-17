الكاظمي يوجه بالكشف عن مصير المختطفين والمغيبين

2020/05/17 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاحد بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم مقر وزارة الداخلية ولقائه بوزير الداخلية عثمان الغانمي والمسؤولين في الوزارة، بحسب ما افاده المكتب الاعلامي للكاظمي.

وأمر الكاظمي يوم الخميس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها متظاهرون.

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