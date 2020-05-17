للمرة الثانية خلال يوم .. حرائق تلتهم مزروعات لفلاحين كورد بمخمور

2020/05/17 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان ومصدر في الدفاع المدني يوم الاحد باندلاع حرائق في مساحات زراعية للكورد في ناحية قراج التابعة لقضاء مخمور.

وقال الشهود والمصدر ان النيران اتت على حقلين زراعيين كبيرين في ناحية قراج وهرع الناس لطلب المساعدة عبر مكبرات الصوت من اجل اخماد الحرائق التي لا تزال مشتعلة حتى وقت كتابة الخبر.

وافاد شهود عيان في وقت سابق من اليوم ان عناصر تنظيم داعش اضرموا النيران في مزروعات لفلاحين كورد في سلسلة جبال "قرجوغ" ضمن الحدود الادارية لقضاء مخمور المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

واندلعت الحرائق في وقت متأخر من ليلة أمس في المساحات الزارعية في قرية "آزيكند" التي يقطنها سكان كورد.

وبحسب الشهود فإن هذه القرية تبعد نصف كيلومتر عن مركز قضاء مخمور وتقع ضمن سفوح مرتفعات "قرجوغ" اذ هرعت عجلات الاطفاء لإخماد الحرائق" في المزروعات بتلك القرية.

ويبعد قضاء مخمور عن مدينة أربيل نحو 60 كيلومترا، ويضم نواحي (ديبكه و قراج و كنديناوه و الكوير).

وتعتبر مخمور من أكثر المناطق خصوبة من الناحية الزراعية وبشكل خاص الزراعة الموسمية كالشعير والقمح واكثرية الناس يعملون على الزراعة والثروة الحيوانية للحصول على الريع.

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