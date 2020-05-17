كوريا الجنوبية تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/17 | 14:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 إصابات جديدة بفيروس كورونا.ومن بين الحالات الجديدة، ارتبطت 5 إصابات بمجموعة من الحالات ظهرت بين مرتادي ملاه ليلية وحانات في العاصمة سيئول، بينما جاءت 8 حالات من الخارج.وبذلك، ارتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في البلاد إلى 11050، إضافة إلى 262 وفاة.وهذا اليوم الثاني […]

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