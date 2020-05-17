2020/05/17 | 14:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر ابن خال الرئيس السوري “بشار الأسد” في تسجيل جديد، كاشفاً عن رفضه تنازلات جديدة من شركته “سيريتل للاتصالات” بينها خروجه من الشركة، وحذَّر بقوله «الوضع حساس ولم يعد يحتمل أكثر”.وأوضح مخلوف في تسجيل…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رامي مخلوف: الوضع حساس ولا يحتمل أكثر من ذلك!) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رامي مخلوف: الوضع حساس ولا يحتمل أكثر من ذلك!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).