التسويف والمماطلة

2020/05/17 | 14:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي علي … “حليمة”..هذه المرأة العراقية المظلومة التي صارت قصتها مثلا على كل لسان، حتى غدونا نعلق على شماعتها من نريد ذم عودته الى سلبية كان قد أٌقلع عنها بعد اعتياده عليها فنقول: “رجعت حليمة لعادتها القديمة”..! وقد اعتاد العراقيون على تمسك ساستهم بـ “سولة” دأبوا على اتباعها من دون ناصح او […]

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