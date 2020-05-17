الاقتصاد النيابية: شركة تركية سرقت 2 تريليون دينار

2020/05/17 | 14:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، عن قيام شركة تركية بسرقة 2 تريليون دينار من العراق لتنفيذ مشروع رقم واحد في العام 2012 الخاص بتنفيذ 1750 مدرسة في عموم العراق.





وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، عطوان العطواني، في حديث لبرنامج "تحت خطين"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التربية في العام 2012 تعاقدت مع وزارة الاعمار والإسكان لبناء 1750 مدرسة في عموم العراق، بينما قامت الأخيرة بالتعاقد مع وزارة الصناعة لتنفيذ العقد رقم واحد"، مشيرا إلى أن "وزارة الصناعة تعاقدت مع شركة تركية التي قامت بسحب 60٪ من الأموال البالغة 2 تريليون دينار ولم تنفذ المشروع".





وأوضح أنه "حتى الآن لم يتم حل المشكلة بين الجهات التنفيذية".





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