الصراع في المنطقة بين من ومن وما هي أسبابه

2020/05/17 | 14:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى … اي نظرة موضوعية عقلانية للصراع الدائر في المنطقة العربية والإسلامية يتضح لنا بشكل واضح وجلي ليس كما يراه ويصوره أعداء الحياة والإنسان ال سعود وكلابهم وعبيدهم في العراق وخارج العراق بين أمريكا وإيران نعم هناك خلافات اقتصادية فأمريكا تريد الهيمنة على اقتصاد إيران ودول المنطقة وتجعلها بقر حلوب كما […]

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