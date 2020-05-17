الأمن والدفاع النيابية تحذّر من مخطط إعادة تنظيم “داعش” الإرهابي إلى العراق

2020/05/17 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، تحذيرا من مخطط يقضي بإعادة تنظيم داعش الى البلاد، وذلك عقب حادثة هروب عدد من عناصر التنظيم من سجن الهول في سوريا.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي إن هروب عناصر تنظيم داعش الإرهابي من السجن السوري يأتي ضمن مخطط لإعادة هذا التنظيم في العراق، داعيا جميع القطعات العسكرية العراقية الى تشديد الإجراءات اللازمة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل الدواعش الهاربين الى الأراضي العراقيّة، حيث أن هذا هو هدف هروبهم..



وشدد عليوي على ضرورة الرقابة الجوية على الحدود لاستهداف اي عنصر يحاول التقرب نحو الحدود العراقيّة.

يشار الى أن وكالة “سانا” السورية الرسمية، للأنباء، أفادت في وقت سابق بهروب عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الهول بريف الحسكة في سوريا، الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية.

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