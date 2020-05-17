2020/05/17 | 14:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم العجرش ….بعد سلسلة الجرائم التي أرتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق والمنطقة، والتي توجتها ببلطجة وقحة بإستهداف قادة الإنتصار،و التي قوضت الأوضاع في العراق، وساقته نحو خانق ضيق، وبعد الموقف الشعبي والرسمي الرافض والمستكر والمدين لهذه العربدة، وبعد أن لمس الأمريكي أنه أنهى بغباء مفرط، علاقة مع العراق، كان من الممكن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستقبل العلاقة مع الأمريكان..كل شيء عال العال..!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستقبل العلاقة مع الأمريكان..كل شيء عال العال..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).