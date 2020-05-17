نائب: جميع الوزارات الشاغرة بحاجة الى وقت واكمالها بعد عطلة العيد

2020/05/17 | 14:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي, الاحد , ان كافة الوزارات المتبقية والشاغرة بحاجة الى وقت أطول وانها سوف لن تنجز قبل عطلة عيد الفطر المبارك , مبينا ان التوافق على الشخصيات المرشحة لتلك الوزارات سيكون اصعب من حيث الاتفاق على قبولها من قبل اغلب القوى السياسية قبل عرضها على […]

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