نائب يطالب بغلق سفارات الاتحاد الأوروبي في بغداد بعد رفع علم المثليين

2020/05/17 | 14:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، الأحد، الحكومة بغلق سفارات الاتحاد الأوروبي في العاصمة بغداد بسبب “أفعالها الشاذة” بحسب وصفه.وقال سالم في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “التصرف الشاذ واللا أخلاقي يعبر عن السلوك المشين والشذوذ تجاه الشعوب الإسلامية واتجاه الأعراف والتقاليد المحترمة”.وأضاف أن “بعثة الاتحاد الأوروبي وهذه السفارات التي لم

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