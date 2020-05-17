صحة اربيل تعلن تماثل أربع حالات للشفاء من كورونا

2020/05/17 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ أربيلأعلنت دائرة صحة أربيل، الأحد، تماثل أربع حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان، أن "أربع حالات جديدة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بعد تلقيهما العلاج".اضافت، ان"عدد حالات الشفاء بلغ 208".

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