2020/05/17 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت رئيسة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب غيداء كمبش أنه ليس هناك عبور ولا يوجد إلغاء لهذا العام الدراسي.وقالت في تصريح صحفي انه “من المستحيل اعتماد نظام العبور فهو نظام غير معمول به في أي دولة تحترم رصانة تعليمها”.واضافت كمبش “سيتم في كل الأحوال إكمال هذا العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي النيابية: ليس هناك عبور ولا الغاء للعام الدراسي الحالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي النيابية: ليس هناك عبور ولا الغاء للعام الدراسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).