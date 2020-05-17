وفاة الممثل الأميركي فريد ويلارد عن 86 عاماً

2020/05/17 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الممثل الأميركي فريد ويلارد، الحائز أربع جوائز «إيمي» والذي ظهر في أفلام بينها «أنكورمان» و«ذيس إيز سباينل تاب» ومسلسلات بينها «مودرن فاميلي»، عن 86 عاماً، على ما أعلن وكيل أعماله، أمس (السبت).ولم يكشف وكيل أعماله مايك إيزنشتات، سبب الوفاة ولا مكان حصولها.وأثار نبأ وفاة ويلارد سلسلة رسائل تكريمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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