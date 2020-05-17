2020/05/17 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مقر وزارة الكهرباء.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة صدى , أن “رئيس مجلس الوزراء زار مقر وزارة الكهرباء، وراجع خطة الوزارة لموسم الصيف وتوفير الطاقة الكهربائية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يزور وزارة الكهرباء ويراجع خطة موسم الصيف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يزور وزارة الكهرباء ويراجع خطة موسم الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).