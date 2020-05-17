بقيت 3 حالات فقط.. صحة أربيل تعلن شفاء 4 مصابين جدد بفيروس كورونا

2020/05/17 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

أعلنت مديرة صحة أربيل، الأحد، شفاء 4 مصابين جدد بفيروس كورونا.

وذكرت المديرية، في بيان، أنها تعل...





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