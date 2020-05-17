2020/05/17 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم
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وذكرت المديرية، في بيان، أنها تعل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بقيت 3 حالات فقط.. صحة أربيل تعلن شفاء 4 مصابين جدد بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-اربيل
أعلنت مديرة صحة أربيل، الأحد، شفاء 4 مصابين جدد بفيروس كورونا.
وذكرت المديرية، في بيان، أنها تعل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بقيت 3 حالات فقط.. صحة أربيل تعلن شفاء 4 مصابين جدد بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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