بعد الداخلية.. الكاظمي يزور مقر وزارة الكهرباء

2020/05/17 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد (17 أيار 2020)، أن الأخير أجرى زيارة الى مقر وزارة الكهرباء، وذلك بعد زيارته مقر وزارة الداخلية، في وقت سابق من اليوم.

يتبع.



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بغداد اليوم- ميسان

أعلنت صحيفة القضاء، التابعة لمجلس القضاء الأعلى، الأحد (17 أيار 2020)، تصديق محكمة تحقيق العمارة، أقوال أفراد عصابة تقودها امرأة، ومهمتها تنفيذ عمليات سطو مسلح على محال بيع المصوغات الذهبية في مدينة العمارة مركز محافظة ميسا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت صحيفة القضاء التابعة لمجلس القضاء الأعلى، الاحد (17 أيار 2020)، قيام محكمة الرصافة بتصديق اقوال ضابط برتبية عميد استغل منصبه ومكانته في إحدى دوائر الدولة لغرض الابتزاز.

وقالت الصحيفة، إن "المتهم يشغل وظيفة مدي

بغداد اليوم- بابل

اعلن محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، الاحد (17 أيار 2020)، عدم استيفاء اهالي المحافظة من أجور الماء والكهرباء لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن السرياوي تتضمن "الفقرة 9 من ال

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