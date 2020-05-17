قضية ’’العلم الملوَّن’’ تتفاعل.. نائب يطالب بإغلاق السفارات وآخر يدعو لإنزاله فوراً

2020/05/17 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

لاقى رفع سفارة الاتحاد الأوروبي في العراق، علم المثليين في مقر البعثة في العاصمة بغداد، اليوم ...





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