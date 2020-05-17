الإدارة الذاتية تصدر عفوا عاما عن السجناء

2020/05/17 | 14:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجن الحسكة الذي يخضع لسيطرة سلطات الإدارة الذاتية - الصورة ارشيفية

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