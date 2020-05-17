أمريكا اللاتينية تسجل أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا

2020/05/17 | 14:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا عتبة النصف مليون في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وسجلت هناك أكثر من 28 ألف حالة وفاة.وبيّن تعداد أجرته وكالة “فرانس برس”، استنادا إلى مصادر رسمية، أن المنطقة سجلت حتى الساعة (6:00 ت غ) 501563 إصابة بالفيروس، نصفها تقريبا في البرازيل، البلد الأكثر تضررا.وأحصت السلطات البرازيلية ما […]

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