2020/05/17 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ديانا فاخوري… من 15 أيار 1920 (اعلان نتائج مؤتمر سان ريمو) الى 15 أيار 1948 (ذكرى النكبة)، وجود اسرائيل = ديمومة النكبة! ازالة اسرائيل = ازالة النكبة! السلام عليك يا قدس، يا ممتلئة من الروح المقاوم وبه ..الرب معك ورجاله في الميدان حُماتُكِ “بطول رعاية وقيام” ..“فخُذي طَريفَ المجدِ بعدَ تَليدِه// […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجود اسرائيل = ديمومة النكبة! إزالة اسرائيل = إزالة النكبة!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وجود اسرائيل = ديمومة النكبة! إزالة اسرائيل = إزالة النكبة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).