2020/05/17 | 14:16 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / ديانا فاخوري… من 15 أيار 1920 (اعلان نتائج مؤتمر سان ريمو) الى 15 أيار 1948 (ذكرى النكبة)، وجود اسرائيل = ديمومة النكبة! ازالة اسرائيل = ازالة النكبة! السلام عليك يا قدس، يا ممتلئة من الروح المقاوم وبه ..
الرب معك ورجاله في الميدان حُماتُكِ “بطول رعاية وقيام” ..
“فخُذي طَريفَ المجدِ بعدَ تَليدِه// […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجود اسرائيل = ديمومة النكبة! إزالة اسرائيل = إزالة النكبة!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الرب معك ورجاله في الميدان حُماتُكِ “بطول رعاية وقيام” ..
“فخُذي طَريفَ المجدِ بعدَ تَليدِه// […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجود اسرائيل = ديمومة النكبة! إزالة اسرائيل = إزالة النكبة!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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