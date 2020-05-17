2020/05/17 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت منصة “يس عراق” على صور تظهر طابورًا بشريًا في مديرية تقاعد ديالى دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا.وانتقد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق، علي البياتي، هذه الظاهر وعلق متسائلا، أين التباعد الاجتماعي؟ دائرة #التقاعد في #ديالى، اين #التباعد_الاجتماعي ؟؟ pic.twitter.com/EzoOL6cqxV — Dr.Ali Al Bayati (@aliakramalbayat) May 17, […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم الارتفاع القياسي لإصابات كورونا في العراق.. طابور بشري دون الالتزام بالوقاية في أحد المحافظات(صور)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم الارتفاع القياسي لإصابات كورونا في العراق.. طابور بشري دون الالتزام بالوقاية في أحد المحافظات(صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).