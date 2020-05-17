البيت الأبيض يشن حملة لتلميع صورة ترامب المشوهة بسبب كورونا

2020/05/17 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير أمريكي، إن البيت الأبيض يشن حملة محمومة لتحسين صورة الرئيس دونالد ترامب بعدما أصابه من انتقادات نظرا لاستجابته المثيرة للجدل إزاء أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في الولايات المتحدة.لعدة أشهر، كان من الواضح أن ترامب قد يواجه تحديا صعبا لإعادة انتخابه بسبب التقييمات الضعيفة التي تلقاها بسبب موقفه المتأرجح من […]

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